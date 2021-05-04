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Samsun ve çevre illerde "tam kapanmanın" ardından sessizlik sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ve çevre illerde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Samsun ve çevre illerde
AA

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın 5. gününde Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yaptı.

Şehirde normal zamanlarda yaya yoğunluğu bulunan Cumhuriyet ve Saathane meydanı, Mecidiye Caddesi ile araç trafiği fazla olan Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgeler sessizliğe büründü.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor. Denetimler nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerindeki kontrol noktalarında ise yer yer uzun araç kuyrukları oluştu.

- Amasya

Amasya'da da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda sessizlik hakim oldu.

Yaya ve araç trafiğinin azaldığı kentte, polis ve jandarma ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturarak, kontrol yaptı.

-Tokat

Tokat'ta tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek yerlerinden Gaziosmanpaşa, Behzat Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda yaya ve araç trafiği azaldı.

Cumhuriyet Meydanı ve bütün kavşaklarda polis ekipleri araçlar ve yayalarla ilgili denetim yaptı.

- Çankırı

Çankırı'da da tam kapanma dolayısıyla kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı boş kaldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde sıkı şekilde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uygulanıyor.

- Kastamonu

Kastamonu'da ise kentin işlek yerlerinden Nasrullah, Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerine devam ediyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ile köylerde denetimlerini sürdürüyor. Kontrollerde kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini yönünde anonslar yapıyor.

- Çorum

Çorum'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uydu. Polis ekipleri kent merkezindeki farklı noktalarda olası ihlallere karşı denetim yaparken jandarma ekipleri ise ilçe bağlantı yollarında kontrollerini sürdürüyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerde 30 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, 2 kişiye de maske takmadığı için cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise tam kapanma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 37 kişiye uyarma cezası verildiği kaydedildi.

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