Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Samsun’da 2 otomobilin çarptığı yaya öldü - Güncel haberler

        Samsun’da 2 otomobilin çarptığı yaya öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 00:07 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki otomobilin çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun-Ordu kara yolundan karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına Çarşamba'nın Beylerce mevkisinde önce Ahmet Cemil Ö. (63) idaresindeki otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan kadına daha sonra aynı yöne seyir halindeki Bülent Y. (47) yönetimindeki otomobil çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Samsun
        #samsun haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi