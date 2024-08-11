Samsun’da 2 otomobilin çarptığı yaya öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Samsun-Ordu kara yolundan karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına Çarşamba'nın Beylerce mevkisinde önce Ahmet Cemil Ö. (63) idaresindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kadına daha sonra aynı yöne seyir halindeki Bülent Y. (47) yönetimindeki otomobil çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.