Samsun’da çıkan yangında iki ev hasar gördü Samsun'un Havza ilçesi Memduhiye Mahallesi Dicle Sokak'ta, iki katlı evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede bahçedeki ve yan tarafta bulunan eve sıçradı

Anadolu Ajansı Giriş: 16.10.2024 - 01:23 Güncelleme: 16.10.2024 - 01:23 facebook

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