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        Haberler Gündem Samsun’da durdurulan yolcu otobüsünde 7,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Samsun’da durdurulan yolcu otobüsünde 7,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'da durdurulan yolcu otobüsünde 7,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 23:46 Güncelleme: 26.09.2023 - 23:47
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        Yolcu otobüsünde 7,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun ve Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine müşterek çalışma yürüttü.

        Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği Toni’nin desteğiyle arama yapan ekipler, otobüsün bagajında 2 turşu bidonu içine saklanmış 7 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

        Bagajın sahibi olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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