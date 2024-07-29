Samsun’da kaçak 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

Samsun’da kaçak 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

Samsun’da kaçak 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi Samsun'da şüpheli E.C.Y.'nin iş yerinde ve aracında yapılan aramada kaçak 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.07.2024 - 18:20 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:23 facebook

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