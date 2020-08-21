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Samsung Electronics Türkiye ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile düzenlenen ve kültür bilincine sahip, bilime ve sanata önem veren, yenilikçi bir kuşağın yetiştirilmesini hedefleyen “Samsung Geleceğin Mucitleri” bilim yarışması bu yıldan itibaren “Solve for Tomorrow” (Yarın için Çözüm) ismi ile gerçekleştirilecek.

Bu yıl yedinci kez düzenlenecek ve Türkiye’nin her köşesinden öğrencilerin ilgi gösterdiği yarışmaya başvuruların 15 Aralık 2020 tarihine yapılabileceği belirtildi.

Samsung’un global çapta 10 yıldır uyguladığı “Solve for Tomorrow” programının bir parçası olan yarışmanın, öğrencileri acil toplumsal sorunları çözmeye teşvik ederek, çocukların sorun çözme yeteneklerini ve yenilikçi düşünce yaklaşımını güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Yarışmada çocukların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimine olan ilgilerinin ve bu alandaki yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.

“Solve for Tomorrow” bilim yarışmasına ortaokul (5'inci, 6'ıncı, 7'inci, 8'inci sınıflar) ve liselerde ( Hazırlık, 9'uncu, 10'uncu, 11'inci, 12'inci sınıflar) okuyan öğrenciler, çevre, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri proje veya ürün sunumları ile katılabiliyor.

Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye ise 2 bin 500 TL değerinde Samsung ürünlerinde kullanabilecekleri hediye çekleri ödül olarak verilecek.