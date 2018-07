Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına 30 yıldır önemli katkı sunan ve "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücü bu heyecanı yaşayacak. Yarıştan bir gün önce 21 Temmuz Cumartesi günü Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda "Show Swim" etkinliği yapılacak ve kurulacak etkinlik alanından tüm misafirler ücretsiz olarak faydalanacak.



Büyük yarışın tanıtım toplantısı bugün düzenlendi. Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tanıtım toplantısını; Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Gökpınar, TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve TMOK Başkan Yardımcısı, Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta'nın ev sahipliğinde ve Ocean Recovery Alliance kurucusu Doug Woodring'in de katılımıyla gerçekleşti.



"İSTANBUL'UN VE TÜRKİYE'NİN TANITIMINA BÜYÜK DEĞER KATIYOR"

Barış Gökpınar "Sporla özdeşleşen değerlerin toplumlara olan katkısının farkındayız. Bu kapsamda, olimpik kültürün ve spor eğitiminin yaygınlaşmasında büyük emekleri olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin istikrarlı bir destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu yıl 30 yaşına girecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 14 yıldır destek vermekten gurur duyuyoruz. Bu organizasyon İstanbul'un ve Türkiye'nin tanıtımına büyük katkısı olan, en önemli ulusal ve uluslararası etkinliklerinin başında geliyor. Yabancı misafirlerimiz ülkelerine döndüklerinde İstanbul Boğazı 'nda ve Türkiye'de yaşadıkları bu keyifli deneyimden mutlulukla bahsediyorlar" diye konuştu ve hem Cumartesi günü gerçekleşecek etkinliklere, hem de Pazar günü tüm İstanbulluları bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan "Her yıl binlerce sporseveri İstanbul Boğazı'nda dostluk, mücadele ve Fair Play ruhu ile bir araya getiren ve üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağlayan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın bu anlamda ülkemize büyük değer kattığına inanıyoruz. Yarışın 30. yılında her yaştan insanı bu coşkuya ortak olmaya bekliyoruz" dedi.TMOK Başkan Yardımcısı Nihat Usta "Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 30 yıldır dünyanın hemen her bölgesinden insanları, iki kıta arasını yüzerek geçme heyecanıyla bir araya getiren büyük bir spor şöleni haline geldi. Yurt dışı başvurularının aylar öncesinden, sistemin açıldığı ilk 27 dakika içinde tamamlandığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda her yaştan katılımcılarına keyif ve spor dolu bir etkinlik günü vaad ediyor. Tüm bunlar yarışın dünyada gördüğü değeri ve ülkemize olan katkılarını gösteriyor".Festival coşkusuyla gerçekleşecek hafta sonunun ilk gününde, 21 Temmuz Cumartesi günü Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda, saat 14.00'da Show Swim etkinliği gerçekleşecek ve Samsung tarafından etkinlik alanları kurulacak. Zimbabveli olimpiyat şampiyonu yüzücü Kirsty Coventry'nin de gösteri yüzüşü yapacağı Show Swim etkinliğinde, yarışın 30 yıllık tarihi boyunca en çok katılım gösteren 4 ismi de ağırlanacak. Böylece ziyaretçiler, hem denizde hem de karada, etkinlikler ve yarış ile 2 gün boyunca eğlenebilecekler.

