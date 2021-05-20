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Samsung Galaxy S21 5G serisinden "akıllı" fırsat

İndirim, kampanyaya katılan yetkili Samsung mağazalarından veya Samsung online satış kanalından yapılacak alışverişlerde 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak

Samsung Galaxy S21 5G serisinden
AA

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S21 5G Serisi akıllı telefonlarından birini satın alanlar, Galaxy Watch3 veya Galaxy Watch Active2 akıllı saatlerden birine indirimle sahip olabilecek.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Samsung kullanıcılarına tasarımı ve inovatif özellikleriyle farkını ortaya koyan amiral gemisi Galaxy S21 5G serisi akıllı telefonlar için "Efsanevi Fırsat" kampanyasıyla fırsatlar sunuyor.

Kampanya kapsamında kullanıcılar, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G veya Galaxy S21 5G akıllı telefonlardan birini satın almaları durumunda Galaxy Watch3 veya Galaxy Watch Active2 akıllı saatlerden birine KDV dâhil 1.500 TL indirim ile sahip oluyor. İndirim, kampanyaya katılan yetkili Samsung mağazalarından veya Samsung online satış kanalından (shop.samsung.com/tr) yapılacak alışverişlerde 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak.

- Olağanüstü inovasyon, çarpıcı tasarım

Galaxy S21 Ultra, 6,8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranıyla Galaxy S21 ailesinin en büyük üyesi olarak öne çıkıyor. Bu ekran aynı zamanda Samsung’un şimdiye kadar ürettiği ekranların da en akıllısı durumunda bulunuyor. Kişilerin, Galaxy S21 Ultra’yı kullanırken artık 120Hz’lik yenileme hızının akıcılığı ile WQHD+ ekran arasında bir tercih yapması gerekmiyor; her ikisine aynı anda sahip oluyor.

Üstelik çok sevilen S Pen deneyimini de Galaxy S21 Ultra’da kullanabiliyor. Galaxy S21 5G, kompakt 6,2 inç ekranı ve hafif tasarımıyla beklenilenden çok daha fazlasını sunarken Galaxy S21+ 5G de daha geniş 6,7 inç ekranı ve daha büyük pil kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Galaxy S21 Serisi’nde yer alan geliştirilmiş 8K Videodan Fotoğraf özelliği, 8K videolarında kristal berraklığında kareler yakalanmasını sağlıyor. Bu sayede kaydet tuşuna her basıldığında hem hareketin kendisinin hem de hareketli karelerin yakalanması mümkün oluyor.

- Günlük aktivite takibinde yeni deneyimler sunan akıllı saatler

Birinci sınıf malzemelerle ve popüler döner çerçevenin ince bir versiyonu ile üretilen Galaxy Watch3, hem gece gündüz kullanılacak kadar rahat hem de lüks bir saatteki işçiliğe sahip. Kullanıcılar, çerçeveyi çevirdiğinde widget’ler arasında kolayca geçiş yapabilir, uygulamaları açabilir ve bildirimler arasında gezinebilir. Ayrıca saatin kadranı kişisel tarzlara yansıtabiliyor.

Üstelik Galaxy Watch3 günlük aktivite takibinde de yeni deneyimler sağlıyor. Kandaki oksijen (SpO2) özelliği sayesinde, fitness koçluğu ve aktivite takibi için zamanla oksijen doygunluğu ölçülebiliyor ve izlenebiliyor.

Galaxy Watch Active2 ile de kullanıcılar, aynı şekilde stillerine ve ruh hallerine uygun bir saat kadranıyla bildirimlerini ve günlük fiziksel aktivitelerini rahatça takip edebiliyor. Galaxy Watch Active2 hem vücut hem de zihin sağlığınıza özen gösteren bir saat olmasıyla da dikkati çekiyor. Kullanıcılar saatin stres takip özelliğini kullanıp önerilen rehberli nefes egzersizlerini uygulayarak stresini atabiliyor.

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