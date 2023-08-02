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        Haberler Teknoloji Samsung, rekabet soruşturmasında sözlü savunma yaptı - Teknoloji Haberleri

        Samsung Electronics sözlü savunmasını yaptı

        Samsung Electronics hakkındaki rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:45
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        Samsung, rekabet soruşturmasında sözlü savunma yaptı
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        Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

        Rekabet Kurumu'ndaki toplantıda, Kurum Başkanı Birol Küle, söz konusu şirket hakkında, yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını belirtti.

        "İDARİ PARA CEZASI GEREKİYOR"

        Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve savunmaların, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini dile getirerek, şirket tarafından yeniden satış fiyatının tespiti suretiyle ilgili kanunun ihlal edildiği, bu çerçevede Samsung hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşıldığını söyledi.

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        NİHAİ KARAR 15 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

        Temsilci, şirketin eylemlerinin ilgili kanun hükmü ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Bahse konu eylemlerin ceza yönetmeliğinin 3. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 'diğer ihlal' teşkil ettiği, ceza yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, temel para cezası oranının Samsung'un gayri safi gelirinin yüzde 0,5'i ile yüzde 3'ü arasında belirlenebileceği, ihlal süresinin 1 ile 5 yıl arasında olması nedeniyle ceza yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca temel para cezasının yarısı oranında artırılması gerektiği, ceza yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri uyarınca temel para cezasına uygulanacak herhangi bir ağırlaştırıcı veya hafifletici unsur bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."

        Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

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