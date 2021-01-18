Samsung'un yönetim kurulu başkanına 2.5 yıl hapis cezası!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Samsung'un yönetim kurulu başkanına 2.5 yıl hapis cezası!

Güney Kore'de rüşvet verdiği gerekçesiyle yargılanan elektronik şirketi Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong'a 30 ay hapis cezası verildi.

Samsung'un yönetim kurulu başkanına 2.5 yıl hapis cezası!
AA

Seul Yüksek Mahkemesi, ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee hakkındaki kararını açıkladı.

Kararda, Lee'nin, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunduğu ifade edildi.

Buna göre, Lee 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lee'nin avukatları, başkanlık yetkilerinin kötüye kullanılması nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, 2015'deki anlaşmanın "olağan iş faaliyeti" olduğunu savundu.

52 yaşındaki Lee, daha önce eski Devlet Başkanı Park'ın görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giymişti.

Lee, Park'ın yakın dostu Çoi'nin yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükmet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Seul mahkemesi Lee'yi 5 yıl hapis cezasına mahkum ederken, temyiz mahkemesi cezayı 2,5 yıl tecilli hapis cezasına çevirmiş, dava süresince 1 yıl tutuklu kalan Lee kararın ardından serbest kalmıştı.

Ülkenin teknoloji devi Samsung'a 1968'de giren Lee, şirketin dünyanın en başarılı elektronik firmalarından biri olmasını sağladı.

ESKİ DEVLET BAŞKANI DA 22 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye rüşvet, görevi suiistimal ve diğer suçlardan 22 yıl hapis cezası verilmişti.

Öte yandan, eski Devlet Başkanı, daha önce dava dosyasından ayrılan, seçim yasalarını ihlal ve zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekecek.

68 yaşındaki Park, suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş, ardından tutuklanarak hapse atılmıştı. Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunan eski Devlet Başkanı, yargıya güvenmediği gerekçesiyle duruşmalara katılmamıştı.

Çoi'i de rüşvet, suiistimal ve suç işlemek için baskı yapmaktan 20 yıl hapis ve para cezasına mahkum edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'deki Kongre baskınından yeni görüntüler ortaya çıktı!
DÜNYAABD'deki Kongre baskınından yeni görüntüler ortaya ...
SON DAKİKA: Fransızlar güvenlik yasa tasarısına karşı özgürlüklerini korumak için yürüdü
DÜNYAFransızlar hafta sonu sokağa döküldü!
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
DÜNYAİsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
SON DAKİKA: ABD Kongre binasına askeri sedye yığını! - Haberler
DÜNYAABD Kongre binasına askeri sedye yığını!
Mısır'da Mursi'nin çocukları ile 89 İhvan üyesinin mallarına el konuldu
DÜNYAMısır'da Mursi'nin çocuklarının mallarına el konuldu
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye geliyor! - Haberler
DÜNYAAlmanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor!
SON DAKİKA: ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın gözaltına alınmasına tepki! - Haberler
DÜNYAABD'den Rusya'ya Navalnıy tepkisi!
SON DAKİKA: FBI, Washington'daki tüm Ulusal Muhafızları güvenlik taramasından geçiriyor! - Haberler
DÜNYAFBI, Washington'daki tüm Ulusal Muhafızları ...
BASKIN! ABD'deki Kongre baskınıyla ilgili son dakika detaylar...
DÜNYAKongre baskınına ilişkin ilginç detaylar!
Fransa Meclisi, 18 yaş altındaki kızlara başörtü yasağı tasarısını reddetti
DÜNYAFransa'da 18 yaş altındaki kızlara başörtü yasağına ...