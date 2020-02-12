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HaberlerBBC

Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen bir etkinlikle S20 ve yeni katlanan telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı.

Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen bir etkinlikle S20 ve yeni katlanan telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı.

S20'nin üç modeli de 5G özelliğine sahip. Serinin en üst modeli S-20 Ultra ile 108 megapiksel çözünürlüğe kadar fotoğraf çekilebiliyor. Bu model 100X zoom yapabiliyor. Galaxy Z Flip ise 4G ile çalışıyor.

Samsung'un rakiplerinin de önümüzdeki haftalarda yeni telefonlarını tanıtmaları bekleniyor.

'Koronavirüs salgını üretimi etkileyebilir'

Ancak Çin'de başlayan koronavirüs salgını üretim için tehdit oluşturuyor. CCS Insight adlı danışmanlık şirketinden Ben Wood, "Virüs, tedarik zincirini etkileyecek. Samsung başka ülkelerde de üretim yapmasına karşın, telefonlarının bazı parçalarını Çin'den tedarik ediyor" dedi.

Salgın nedeniyle Çin'de birçok fabrika yeni yıl tatili sonrasında üretime başlayamadı. Çin aynı zamanda dünyanın en büyük cep telefonu pazarı ve salgın iç talebi de etkiledi.

- Getty Images

Güney Kore şirketi Samsung, birçok rakibine göre salgından daha az etkilendi. Şirket, telefonlarının çoğunu Vietnam'da üretiyor, Çin pazarına da görece daha az cihaz satıyor.

Fakat TrendForce adlı araştırma şirketine göre Samsung'un bu çeyrekte üretiminin yüzde 3 oranında düşmesi bekleniyor.

108 megapiksel çözünürlük, 100x zoom

Samsung'un 8K'ya kadar video çekebilen yeni telefonu S20'nin üç farklı modeli var:

 S20: 6.2 inç (15.7 santimetre) ekran. Üç arka kameralı telefonun 64 megapiksel telefoto lensi var. 30x zoom. ABD fiyatı 999 dolardan başlıyor.

 S20+: 6.7 inç. (17 santimetre) ekran. S20'den farklı olarak derinlik sensörü var. ABD fiyatı 1.199 dolardan başlıyor.

 S20 Ultra: 6.9 inç (17.5 santimetre) ekran. Tele lensin çözünürlüğü 48 megapiksel. Ancak geniş açı lenste bu, 108 megapiksele çıkıyor. ABD fiyatı 1.399 dolardan başlıyor.

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