Samsunspor: 1 - Balıkesirspor: 0
ÖNEMLİ DAKİKALAR
18. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Cemal’in şutu az farkla sağdan auta çıktı.
28. dakikada Mücahit’in ortasında ceza sahasında topa iyi vuran Veli’nin şutu üst direğe vurup oyun alanına geri döndü.
41. dakikada Yasin’in pasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan Karadeniz’in şutu az farkla auta gitti.
60. dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası dışından Djedje'nin şutu az farkla üsten dışarı çıktı.
65. dakikada verkaçlarla kaleciyle karşı karşıya kalan Hamroun'un şutunu kaleci Atilla uzaklaştırdı.
75. dakikada kullanılan korner sonrası ceza sahasında oluşan karambolde Veli'nin şutu filelerle buluştu. 1-0
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