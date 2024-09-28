Samsunspor: 4 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, evinde Göztepe'yi 4-3 yendi. Olivier Ntcham (2), Kingsley Schindler ve Marius Mouandilmadji'nin golleriyle 3-1'den geri dönen Samsunspor, puanını 15'e yükseltti. Göztepe ise haftayı 9 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda kazanan 4-3'lük skorla Samsunspor oldu.
3-1'den geri dönen ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 28'de Marius Mouandilmadji, 70 ve 90+1'de Olivier Ntcham, 79. dakikada Kingsley Schindler attı. Sarı Kırmızılıların gollerini ise 13'te Zeki Yavru (kk), 41'de Romulo ve 50. dakikada Juan kaydetti.
Göztepe'de top koşturan Isaac Solet, Samsunsporlu Zeki Yavru'yla girdiği ikili mücadele sakatlık geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. 23 yaşındaki oyuncu, 6. dakikada yerini Kuryu Matsuki'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 15'e yükseltirken, Göztepe ise 9 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Karadeniz temsilcisi, Adana Demirspor'a konuk olacak. İzmir ekibi, evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1’inci dakikada Zeki Yavru ile hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kalan Solet’i sahaya giren ambulans oyun dışına alarak hastaneye götürdü.
9’uncu dakikada Bola’nın yerden pasıyla buluşan Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutu kaleci Lis kornere çıkarttı.
13’üncü dakikada Djalma’nın kullandığı taş atışında Zeki ön direkte ters bir kafa vuruşu yaptı. Okan’ın müdahalesi yeterli olmayınca top ağlarla buluştu: 0-1.
19’uncu dakikada Moundilmadji’nin ceza sahasına çıkarttığı topu gelişine vuran Holse’nin şutunda kaleci Lis topu son anda kornere çıkarttı.
27’nci dakikada Emre’nin ceza sahasına yaptığı ortada Laura’nın pasıyla topla buluşan Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut direğe çarparak oyun alalına geri döndü.
28’inci dakikada Bola’nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Moundilmadji’nin kafa vuruşunda kaleci Lis topu çıkarttı. Ancak dönen topu yine Moundilmadji tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
41’inci dakikada Taha’nın pasında Drongelen’den sıyrılan Romulo, ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe’nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
50’nci dakikada Bennasser’in kaleci Okan’a göndermek istediği pas kısa kalınca araya giren Juan, kaleci Okan’ı da çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-3.
60’ıncı dakikada Göztepe’nin kullandığı köşe vuruşunda Taha’nın pasıyla buluşan Romulo’nun şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
70’inci dakikada Bola’nın pasıyla topla buluşan Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-3.
80’inci dakikada Zeki Yavru’nun pasıyla buluşan Schindler’in gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 3-3.
90+1’inci dakikada Soner Gönül’ün ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Lis çıkarttı. Dönen topu Schindler vurdu. Defansa çarpan top Ntcham’ın önüne düştü. Ntcham’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-3.
Samsunspor maçı 4-3 kazandı.
STAT: Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 74 Soner Gönül), Holse, Bennasser, Ntcham, Laura (Dk. 59 Muja), Emre Kılınç (Dk. 74 Schindler), Moundilmadji (Dk. 90+4 Dimata)
GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak (Dk. 66 Nazım Sangare), Malcom, Heliton, Taha Altıkardeş, Djalma (Dk. 84 İsmail Köybaşı), Dennis, Solet (Dk. 5 Matsuki) (Dk. 77 Tijanic), Doğan Erdoğan, Juan (Dk. 77 Fofana), Romulo (Dk. 84 Victor Hugo)
GOLLER: Dk. 13 Zeki Yavru (K.K), Dk. 41 Romulo, Dk. 50 Juan (Göztepe), Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 70 ve Dk. 90+1 Ntcham, Dk. 80 Schindler (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Lis, Dennis (Göztepe)