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Samsunspor, Atabey Çiçek'i kadrosuna kattı

TFF 2. Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor, geçen sezonu Ümraniyespor'da geçiren, bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Atabey Çiçek'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Samsunspor

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, teknik direktör İrfan Buz'un raporu doğrultusunda eksik gördükleri bölgelere transfer yaptıklarını söyledi.

Hedeflerinin bir üst lig olduğuna işaret eden Aztopal, "Hedefimiz bu yıl doğrudan Spor Toto 1. Lig'e, oradan da Süper Lig'e çıkmak. Bunun için transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu sezon Atabey Çiçek, en önemli gol silahımız olacak." dedi.

Genç forvet Atabey Çiçek ise Samsunspor'u her zaman yakından takip ettiğini anlatarak, "Böyle büyük bir camianın yeri asla burası değil. Takım arkadaşlarımla bu ligden çıkmak için çok çalışacağız. Umut ediyorum bu yıl 1. Lig, daha sonra Süper Lig hedefine ulaşırız. Burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından genç oyuncu, kendisini 1 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

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