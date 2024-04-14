Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bu federasyon kesinlikle gitmeli

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlıların başkanı Yüksel Yıldırım, karşlılaşmanın bitiminde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"BERABERLİK BİZİM İÇİN ÇOK İYİ SONUÇ" Mücadeleyi değerlendiren Yıldırım, "Bu maçta beraberlik bizim için çok iyi sonuç. Beşiktaş tutuk bir futbol oynadı. Maçın kritik adamı kaleci Okan'dı. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Asıl çıkışı önümüzdeki haftadaki Adana Demirspor maçında bekliyoruz. Kazanırsak rakibimizi geride bırakacağız" diye konuştu. REKLAM

"BU FEDERASYON KESİNLİKLE GİTMELİ" Yıldırım, TFF'deki seçim gündemi ile ilgili ise değişim yaşanması gerektiğini vurgulayarak "TFF'nin erken seçim kararı için imza verdim. Başkanlık için şu an bir adayımız yok ama bu federasyon kesinlikle gitmeli. Mehmet Büyükekşi, yayın ihalesi gibi bazı konularda başarılı oldu. İyi niyetli ama TFF'de altındaki kadrolarda büyük sıkıntılar var. Hakem sorunu bir türlü çözülemiyor. Futbolumuzdaki en büyük sorunların başında bu var. Gerekli imzaları pazartesi tamamlayacağız" dedi.