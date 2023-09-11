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        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medyadan cevap verdi: Keşke transfer yapabilsek

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da bir taraftarın 6 numara transferi isteğine Başkan Yüksel Yıldırım sosyal medyadan cevap verdi. Yıldırım, "Keşke tranfer yapabilsek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:16
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        "Keşke transfer yapabilsek"
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        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor´da bir taraftarın 6 numaralı bir transfer isteğine Başkan Yüksel Yıldırım, yeni yapılanmada düşünmedikleri oyuncuların gitmediğini bu yüzden transfer yapamadıklarını söyledi.

        Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor´da taraftarların sosyal medyadan orta sahada 6 numara pozisyonuna transfer isteğine Başkan Yüksel Yıldırım, "Sanki aklımızdan geçenleri, yapmaya çalıştıklarımızı yazmışsınız. Sizlerle aynı düşünceler içerisindeyiz. 14 yabancı oyuncu kotamız dolu ve takımdaki yeni yapılanmada düşünülmeyen oyuncular da maalesef gitmiyor. Bu durumda nasıl transfer yapacağız, biz de bilmiyoruz. Keşke transfer yapabilsek" diye cevap verdi.

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