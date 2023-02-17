Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor takımında forma giyen 27 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef Ait Bennasser ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz ve İcra Kurulu Üyemiz Veysel Bilen, Genel Müdürümüz ve İcra Kurulu Üyemiz Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyemiz Suat Çakır'da katıldı” ifadeleri kullanıldı.