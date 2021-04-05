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Samsunspor'da 4 hafta sonra alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, ligde 4 hafta sonra galibiyet aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi

Samsunspor'da 4 hafta sonra alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor

Mustafa Aztopal, AA muhabirine, Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Futbolcuların maça çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Aztopal, "Oyuncularımızın fiziksel ve mental olarak nasıl iyi hazırlandığını maçın ilk yarısında gördük. İlk yarı yakaladığımız ve kaçırdığımız goller vardı. Belki bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek maçı ilk yarıda bitirmiş olacaktık. Oyuncularımızın üzerinde 4 hafta üst üstte galip gelememe baskısı da vardı. Bu baskıya rağmen oyuncularımız sahada kazanmasını bildi." diye konuştu.

Aztopal, ligde son 6 haftaya girdiklerine işaret ederek, "Bundan sonra her maça final havasında çıkacağız. Samsunpor kendi göbeğini kendisi kesecek. Rakiplerimizin kendi aralarında önemli maçları var. Ligde matematik çok çabuk değişebilir. Ancak her ne şartla olursa olsun bizim kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son üç haftada 5 kırmızı kart gördüklerini anımsatan Aztopal, hakemlerin Samsunspor'a çok cömertçe kart çıkardığını ve bu konuda bonkör davranıldığı konusunda endişeleri olduğunu sözlerine ekledi.

Karadeniz ekibi, son dört maçında Ankara Keçiörengücü'yle 1-1, Altınordu'yla da 0-0 berabere kalırken, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'a ise 2-0'lık skorlarla yenilmişti.

Samsun temsilcisi 4 hafta sonra Tuzlaspor galibiyeti ile ligde ikinciliğini korurken puanını ise 54'e çıkardı.

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