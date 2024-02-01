Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'da Mickael Tırpan’ın ardından Nanu Gomes de takımdan ayrıldı - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'da Mickael Tırpan’ın ardından Nanu Gomes de takımdan ayrıldı

        FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı 1 dönem ertelenen Samsunspor'da Mickael Tırpan'ın ardından Nanu Gomes de ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:39 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'da ikinci ayrılık
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a FIFA tarafından 2 dönem verilen fakat 1 dönem ertelenen transfer yasağının ardından Mickael Tırpan’dan sonra Nanu Gomes de takımdan ayrıldı.

        Ara transfer döneminde henüz oyuncu almayan Samsunspor’da ikinci ayrılık yaşandı. Gine-Bissaulu bek oyuncusu Nanu Gomes, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Estrela takımına sezon sonuna kadar kiralandı. Devre arasında takımdan ayrılan oyuncu sayısı ikiye yükselirken, Nanu’nun ayrılması ile 1 kişilik yabancı kontenjanı da açılmış oldu.

        Ara transfer sezonu 9 Şubat’ta sonra erecekken, bu transfer dönemindeki yasağı ertelenen kırmızı-beyazlıların bir sonraki sezon yaz transfer dönemi ve aynı sezondaki devre arası kış transfer döneminde oyuncu transferi yapamama ihtimali bulunuyor.

        Nanu’nun lisansı, Samsunspor tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderilen listeden silindi. Portekiz Premier Lig ekiplerinden Estrela Kulübü de sosyal medya hesabından Nanu ile anlaştıkları bilgisini verdi.

        29 yaşındaki Nanu, bu sezon Samsunspor forması ile 5 maçta sonradan oyuna girip, sadece 55 dakikada sahada kalmış ve 1 asist yapma başarısı göstermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!