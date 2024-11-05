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        Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye cevap!

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'nin bugün yaptığı açıklamalara cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 22:16 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:16
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        Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye cevap!
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        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'nin Yüksel Yıldırım hakkında yaptığı açıklamalar üzerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

        İŞTE SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI:

        "Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında kamuoyunda yapılan açıklamaları şaşkınlıkla takip ediyoruz.

        Cüzi bir kadro değeriyle, her biri çok kıymetli sporculardan oluşan ekibimiz, Süper Lig'de henüz ikinci sezonunda ligin 2. sırasına yerleşmiş ve birçok planı altüst etmiştir. Bu başarı, bazı kesimleri rahatsız etmiş görünmektedir.

        Kulübümüz başarılı sonuçlar aldıkça niyetleri açıkça iyi olmayan kişilerce hedef alınmıştır. Yapılan bu fütursuz açıklamalar, yalnızca bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını gölgelemek için sergilediği nafile çabalardır. Ancak, kullanılan çirkin dilin ve takınılan tavrın Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkısı bulunmamaktadır.

        Kim ne konuşursa konuşsun, Atatürklü Armalı Kulübümüz belirlediği kısa ve uzun vadeli hedeflerine koşmaya; adil, eşit ve temiz futbolun yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.

        Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında eleştiri sınırını fazlasıyla aşan, hakarete varan ifadeleri sahiplerine iade ediyor; kendileri hakkında savcılık ve mahkemeler nezdinde gereken adımları atacağımızı bilmelerini istiyoruz."

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