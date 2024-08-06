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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

        Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenman ile pazar günü oynanacak Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:49
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        Beşiktaş hazırlıklara başladı
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        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldığı öğrenildi.

        Antrenmana, Galatasaray maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley katılmadı. Tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı.

        Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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