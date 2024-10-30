Samsunspor, dünya devlerini bıraktı!

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçtan sadece 1’ini kazanabilen Samsunspor, bu sezon ise dış sahada iyi bir grafik yakaladı.

Bu sezon Süper Lig'de konuk olduğu 5 müsabakanın tamamını kazanan Karadeniz temsilcisi, bu performansıyla Avrupa’nın birçok önemli takımını geride bıraktı. Samsunspor’un bu sezonki deplasman performansı, İngiltere’nin Manchester City, İspanya’nın Barcelona, Fransa’nın Paris Saint-Germain, Almanya’nın Bayern Münih ve İtalya’nın Napoli takımlarının önüne geçti.