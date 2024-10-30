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        Samsunspor, dünya devlerini bıraktı

        Samsunspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 5 deplasman maçını da kazanarak, Avrupa'nın birçok takımını geride bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:28
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        Samsunspor, dünya devlerini bıraktı!
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        Trendyol Süper Lig'de geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçtan sadece 1’ini kazanabilen Samsunspor, bu sezon ise dış sahada iyi bir grafik yakaladı.

        Bu sezon Süper Lig'de konuk olduğu 5 müsabakanın tamamını kazanan Karadeniz temsilcisi, bu performansıyla Avrupa’nın birçok önemli takımını geride bıraktı. Samsunspor’un bu sezonki deplasman performansı, İngiltere’nin Manchester City, İspanya’nın Barcelona, Fransa’nın Paris Saint-Germain, Almanya’nın Bayern Münih ve İtalya’nın Napoli takımlarının önüne geçti.

        Avrupa’nın önemli liglerindeki takımların deplasman karnelerine bakıldığında, İngiltere’de Liverpool 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, İspanya’da Barcelona 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, İtalya’da Napoli 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik, Fransa’da Paris Saint-Germain 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, Almanya’da Bayern Münih 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve Belçika’da Genk 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

        Samsunspor ile aynı başarıyı gösteren ve deplasmanda en az 5 maçın tamamını kazanan takımlar ise Hollanda’nın PSV (5’te 5), Portekiz’in Sporting Lisbon (5’te 5) ve İskoçya’nın da Celtic ekibi (6’da 6) oldu.

        Süper Lig’de 10. haftayı 22 puanla 2. sırada tamamlayan Samsunspor, bir sonraki dış saha maçını Galatasaray’a karşı oynayacak.

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