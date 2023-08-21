Samsunspor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Ligin yeni ekibi Samsunspor ise sezonun açılış haftasında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, seyirci desteğiyle güçlü rakibini devirip hem ilk galibiyetini almayı hem de sükse yapmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Samsunspor ile Fenerbahçe, ligde tam 11 yıl sonra kozlarını paylaşıyor. İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0’lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor’un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul’da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya’nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0’lık galibiyetleri de yer alıyor.

Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe’yi 4-0’lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetleri elde etti.