Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, ilk kez antrenmana katıldı Y. Samsunspor'un yeni Futbol Direktörü Fuat Çapa, ayağının tozuyla geldiği Samsun'da takımın antrenmanını ilk kez takip etti

Geçen sezon 1. Lig’de nisan ayında ilan ettiği şampiyonluk ile 'Türkiye profesyonel liglerinin en erken şampiyon olan takımı' unvanının sahibi olan Samsunspor, 11 yıllık aranın ardından Süper Lig’e yükselme başarısı göstermişti. Süper Lig’de ilk 6 hafta 1 puan toplayıp son sırada yer alan kırmızı-beyazlılarda Başkan Yüksel Yıldırım ve yönetim kurulu yeni bir yapılanmaya gitti. İlk olarak takımı Süper Lig’e çıkartan ve sezon başında 3 yıllık yeni sözleşme imzalanan Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

Milli takım arasından sonra göreve başlaması düşünülen yabancı teknik direktörün yanı sıra Karadeniz temsilcisi 'Futbol direktörlüğü' yapılanmasına gitti. Daha önce 2021-2022 sezonunda Samsunspor’u çalıştıran ve 1. Lig’de Samsunspor’un play-off umudu kalmamasından sonra görevden ayrılan Teknik Direktör Fuat Çapa, bu kez Futbol Direktörü olarak takımın başına getirildi. Çapa, göreve başlayacak yabancı teknik direktör ile birlikte Samsunspor’un başarısı için ter dökecek.

Çapa, ilk kez takımın antrenmanını izledi

Samsunspor, pazar günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Yardımcı Antrenör ve Analiz Departman Sorumlusu Emre Bayraktar yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde sürdürdü. Futbol Direktörü Fuat Çapa'nın da takip ettiği antrenman, ısınma, 5’e 2 top kapma çalışması, şut ve taktiksel çalışmaların ardından son buldu.

Çapa, antrenmanın tamamında takımı izledi.