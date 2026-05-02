        Samsunspor-Galatasaray maçı canlı izle: Samsunspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele sebebiyle, Samsunspor-Galatasaray mücadelesinin maç saati ve canlı izle bilgisi taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Ligde bugüne kadar oynadığı 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray Samsunspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşacak. Peki, Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor-Galatasaray maçı canlı izle bilgisi...

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 21:18 Güncelleme:
        Samsunspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Ligde bugüne kadar oynadığı maçlarda en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda yer alan sarı-kırmızılılar 31 maçta 74 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alıyor. İki takım bugüne kadar oynadığı 65 karşılaşmanın 44'ünü Galatasaray kazanırken, 7 müsabaka Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. 14 mücalede ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği mücadele sebebiyle Samsunspor-Galatasaray maçının canlı izle bilgisi taraftarların gündemini meşgul eden konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte iki takım 11'leri...

        SAMSUNSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Samsunspor- Galatasaray maçı, 2 Mayıs Cumartesi bu akşam 20.00'de oynanacak.

        SAMSUNSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

        Kritik mücadele sebebiyle "Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle" aramaları sıklaştı. Samsunspor - Galatasaray maçını canlı şifresiz izlemek için yayıncı kuruluş beIN Sports'a üye olmanız gerekmektedir. Samsunspor - Galatasaray maçını internet üzerinden izlemek isteyen sporseverlerin de TOD TV üyeliklerini aktif hale getirmesi gerekir.

        OSIMHEN, SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

        Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, bıu akşamki müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.

        EN ÇOK ATAN, EN AZ YİYEN

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

        Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 68 golle Fenerbahçe ve 58 golle Trabzonspor takip ediyor.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Valilik kararıyla Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren meydan ve çevresinde bariyerlerle...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsun'da goller var!
        Samsun'da goller var!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor