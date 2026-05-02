Samsunspor-Galatasaray maçı canlı izle: Samsunspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele sebebiyle, Samsunspor-Galatasaray mücadelesinin maç saati ve canlı izle bilgisi taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Ligde bugüne kadar oynadığı 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray Samsunspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşacak. Peki, Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor-Galatasaray maçı canlı izle bilgisi...
Samsunspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Ligde bugüne kadar oynadığı maçlarda en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda yer alan sarı-kırmızılılar 31 maçta 74 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alıyor. İki takım bugüne kadar oynadığı 65 karşılaşmanın 44'ünü Galatasaray kazanırken, 7 müsabaka Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. 14 mücalede ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği mücadele sebebiyle Samsunspor-Galatasaray maçının canlı izle bilgisi taraftarların gündemini meşgul eden konu başlıkları arasında yer aldı.
SAMSUNSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor- Galatasaray maçı, 2 Mayıs Cumartesi bu akşam 20.00'de oynanacak.
SAMSUNSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
Kritik mücadele sebebiyle "Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle" aramaları sıklaştı. Samsunspor - Galatasaray maçını canlı şifresiz izlemek için yayıncı kuruluş beIN Sports'a üye olmanız gerekmektedir. Samsunspor - Galatasaray maçını internet üzerinden izlemek isteyen sporseverlerin de TOD TV üyeliklerini aktif hale getirmesi gerekir.
OSIMHEN, SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, bıu akşamki müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.
EN ÇOK ATAN, EN AZ YİYEN
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.
Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 68 golle Fenerbahçe ve 58 golle Trabzonspor takip ediyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen