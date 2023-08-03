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        Samsunspor Ihattaren transferinden vazgeçti

        Samsunspor Kulübü, prensip anlaşmasına varıp şehre getirdiği Mohamed Ihattaren transferinden vazgeçti. Kırmızı-beyazlılar, oyuncunun önceden anlaşmaya varılan şartları değiştirmeye çalıştığını açıklayarak transferi iptal etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 17:34
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        Samsunspor Ihattaren transferinden vazgeçti
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        Samsunspor Kulübü, Mohamed Ihattaren transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Mohamed Ihattaren’i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun’a davet etmiş ve ardından futbolcu şehrimize gelmişti. Kulübümüz, önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir” ifadelerine yer verildi.

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