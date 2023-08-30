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        Samsunspor ile Toulouse arasında iş birliği

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse ile 3 yıllık iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 13:47 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:47
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        Samsunspor ile Toulouse arasında iş birliği
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        Yılport Samsunspor, Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse ile 3 yıllık iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz ile Ligue 1’de mücadele eden Fransız futbol kulübü Toulouse FC arasında 3 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı. İş birliği kapsamında; Toulouse FC ve Kulübümüz arasında stratejik, teknik ve yönetim anlamında karşılıklı yetenek ve bilgi paylaşımı esasına dayanan farklı projelerde Kulüplerin gelişimi için birlikte çalışılacak.'' ifadelerine yer verildi.

        Fransız kulübünün başkanlığını bir dönem Fenerbahçe'den tanıdığımız Damien Comolli yapıyor.

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