Samsunspor Kingsley Schindler'i renklerine bağladı
Samsunspor, Alman ekiplerinden Köln formasını giyen orta saha Kingsley Schindler ile sözleşme imzaladı
Giriş: 26.07.2023 - 23:08
Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Köln'de oynayan Ganalı oyuncu Kingsley Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Yüksel Yıldırım'ın İstanbul'da bulunan ofisinde atılan imza ile 30 yaşındaki futbolcu kırmızı-beyazlı formayı giydi. Başkan Yıldırım, Kingsley Schindler'e "Samsunspor ailesine hoşgeldin" dedi.