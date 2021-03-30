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Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: Bu takımı Süper Lig'e çıkaracağız

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, takımı Süper Lig'e çıkaracaklarını belirterek, "Birinci olamazsak ikinci olarak, o da olmazsa play-off'tan çıkacak." dedi

Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım:

Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunspor'un son haftalarda yaşadığı düşüşün sona ereceğini ve yeniden yükselişe geçeceklerini belirtti.

Ligin boyunun kısaldığına işaret eden Yıldırım, "Kalan 7 maçın yedisini de kazanacak güçteyiz. Biz bu ligin en iyi takımıyız. Takımımız oturdu. Hemen hemen her maçta oynayan oyuncularımız belli. Ligin lideri Giresunspor'da son dönemde düşüş vardı. Bizim maçımızla yeniden yükselişe geçtiler. Son maçımızda 70 dakika sahalarında oyunu kabul ettiler ama bizim 2 kırmızı kart görmemizden sonra oyuna hakim oldular." ifadelerini kullandı.

Takımlarındaki oyuncularda da düşüş bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Lig sonuna doğru bu tür durumların oluşması gayet normaldir ancak oyuncularımız bu durumu toparlayacaktır. Samsunspor'da ilk 11 hazır ve arkasında da bir 11 hazır. Son haftalara girerken takımız yeniden hırs kazandı. Yeniden yükselişe geçeceğiz. Oyuncularımız bu takımı şampiyon yapacaklar, ben buna inanıyorum. Oyuncularımızın yarım kalmış hikayesi var ve bunu tamamlayacaklar." diye konuştu.

Yıldırım, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Süper Lig'de birlikte devam etmek istiyoruz. 'Zaman zaman ayağımız takılacak.' demiştik. Ne kadar güçlü bir takımmışız ki bu kadar kötü olmamıza rağmen halen ligin ikincisiyiz. Ligde birkaç takım haricinde takımların teknik direktörü değişti ama bizim teknik direktörümüz değişmedi. Samsunspor'un bir çizgisi var. O çizginin üzerinde gidiyor. Sürekli başarı olacak diye bir şey yok. Bir günün ardından bile gece geliyor. Yazın ardından kış geliyor. Yani hep başarı olacak diye bir kaide yok. Halen ligin ikincisiyiz."

Futbolcuların takımı Süper Lig'e taşıyacağına inandığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu ligden Süper Lig'e direkt iki takım gidecek. Yani 7 maçımızı kazandığımızda Süper Lig'e çıkacağız. Biz arkamıza, önümüze bakmıyoruz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Taraftarlarımız oyuncularımıza, teknik direktörümüze ve bana güvensin. Bu ligin altından daha o kadar çok su akacak ki inanamayacaksınız. İnşallah puan kaybetmeyiz ve şampiyon oluruz. Bu takımı Süper Lig'e çıkaracağız. Birinci olamazsak ikinci olarak, o da olmazsa play-off'tan çıkacak. Biz buna söz verdik. Taraftarlarımız da bizim arkamızda dursun."

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