        Haberler Bilgi Spor Samsunspor-Rayo Vallecano maçı TRT 1 canlı izle: Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Samsunspor-Rayo Vallecano maçı canlı izle: Samsunspor-Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçın İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, için geri sayım sürerken, Samsunspor-Rayo Vallecano mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçta ev sahibi olmanın avantajı ile avantajlı skoru elde edip tur kapısını aralamak istiyor. Peki, Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı canlı izle ekranı...

        Giriş: 12.03.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Samsunspor-Rayo Vallecano maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Karadeniz ekibi, son 16 play-off etabındaki rakibi Shkendija'yı her iki maçta da yenerek son 16 turunda Rayo Vallecano'nun rakibi oldu. Samsunspor, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen sporseverler, Samsunspor-Rayo Vallecano maçı canlı izleme linkini maç öncesinde araştırmaya başladı. Peki, Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranı...

        SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

        Samsunspor-Rayo Vallecano maçı, 12 Mart Perşembe akşamı saat 20.45'te oynanacak.

        SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇI TRT1 CANLI İZLE

        SAMSUNSPOR'DA 4 EKSİK

        Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.

        Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

        Sakatlıkları nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı olan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın ise iyileşmelerine rağmen kadroda yer alıp almayacaklarına teknik direktör Thorsten Fink karar verecek.

        AVRUPA KUPALARINDAKİ 21. MAÇ

        Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında 20 karşılaşmayı geride bıraktı.

        Samsun temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

        MUHTEMEL 11

        Samsunspor: Okan Kocuk, Borevkovic, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Celil, Tomasson, Holse, Ntcham, Mouandilmaji

        Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino, Lopez, Ciss, Akhomach, Palazon, Garcia, de Frutos.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
