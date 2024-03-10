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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Rakibi hataya zorlayınca kazandık - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Rakibi hataya zorlayınca kazandık

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü sahasında 2-1 yenen Yılport Samsunspor'nun teknik direktörü Markus Gisdol, "Hedefimiz de rakibi hatayı zorlamaktı, hataya zorlayınca da galibiyet geldi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 19:13 Güncelleme: 10.03.2024 - 19:13
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        "Rakibi hataya zorlayınca kazandık"
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        Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü evinde 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından, "Hedefimiz de rakibi hatayı zorlamaktı, hataya zorlayınca da galibiyet geldi." ifadelerini kullandı.

        Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, galibiyetten ötürü oyuncularını kutladı.

        Havanın çok soğuk olmasına rağmen oyunun çok sıcak olduğuna işaret eden Gisdol, "Takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Oyunu sahada domine eden bir takım vardı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Çok iyi defans yaptık. Ofansif anlamda da çok iyi işler yaptık. Aldığımız bu galibiyetten dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

        Gisdol, taraftarların takımı çok iyi desteklediğini vurgulayarak, "Taraftarımızın desteği sayesinde galip geldik. İkinci yarı başladığında bazı değişiklikler yaptık. Takımımızın ihtiyacı olan o baskıyı getirdik. Hedefimiz de rakibi hatayı zorlamaktı, hataya zorlayınca da galibiyet geldi." şeklinde konuştu.

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