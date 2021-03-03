Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam:

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Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig hedefine ulaşmak için önlerinde 10 maç kaldığını, yapılacak hataların telafisi olmayan haftalara girdiklerini söyledi.

Ligde zor maçlar oynadıklarına işaret eden Sağlam, "Süper Lig hedefinde son dönemece girdik diyebiliriz. Bu yüzden oynanan maçlar biraz daha fazla önem kazanıyor. Alınan puanlar hedeflerimize yön veriyor. Yapılacak hatalar ve kaybedilecek puanların telafisi pek mümkün olmuyor. Önümüzde çok fazla maç kalmadı. Bu süreçten nasıl daha az kayıpla çıkabiliriz, nasıl bulunduğumuz konumu koruruz ve üst basamağa çıkarız, bunların mücadelesi içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kalan haftalarda hakem yönetimlerinin de büyük önem taşıdığını dile getiren Sağlam, "Geçmişe baktığımızda, birçok maçta aleyhimize bariz hakem hatası yapıldığını görüyoruz. Şu anda aklıma gelen en az 10 penaltı pozisyonumuz var. 10 bariz penaltımızın verilmediğini görüyoruz. Ankara Keçiörengücü maçında verilmeyen penaltımızın izahı yok. Bundan sonraki süreçte hakemlerden özellikle rica ediyorum, biraz daha dikkatli olup, biraz daha sorumluluk alsınlar ve doğru karar versinler." diye konuştu.

Sağlam, 6 Mart Cumartesi günü sahalarında yapacakları Adana Demirspor maçıyla ilgili olarak, "Şampiyonluk rakiplerimizden Adana Demirspor ile karşılaşacağız. Her ne kadar taraftarsız da olsa sahamızda oynamanın avantajını kullanıp, bu maçı da 3 puanla tamamlamak istiyoruz. Sonraki karşılaşmalar da bizim açımızdan geleceğimizi şekillendirecek ölçüde birbirinden zorlu geçecek. Kalan zorlu maçlara Adana Demirspor maçında alacağımız 3 puanın moral ve motivasyonu ile hazırlanmak istiyoruz. Güzel sonuç alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, teknik direktör Sağlam yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından minyatür kale oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.