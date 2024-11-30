Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 13 puan daha toplamamız gerekiyor - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: 13 puan daha toplamamız gerekiyor

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Bodrum FK'yı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamada bulundu. 29 puan topladıklarını ancak hedeflerine ulaşmak için 13 puan daha almaları gerektiğini belirten Alman teknik adam, "Şu an 29 puanımız var. Birinci hedefimize ulaşmamız için de 13 puan daha toplamamız gerekiyor. Burada kalıcı olmak buraya gelmekten daha zor olacaktır." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "13 puan daha toplamamız gerekiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 4-0 yendi.

        Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Reis, “İlk 20 dakikada takım olarak iyi bir performans sergiledik ve öne geçtik. Daha sonrasında bize bir rahatlama geldi. İlk yarının son dakikalarında gösterdiğimiz performans beni mutlu etmedi. İkinci yarıya güzel başladık. 2 tane net pozisyon kaçırdık ve bunlar futbolda var. Çok iyi defans yaptığımız için mutluyum. 3 puan aldık. Oyuncularımızın kart görmemiş olması bizim için önemli. Agresif oynamak bizim felsefemiz. Belki gelecek maçlarda cezalı düşecek oyuncularımız olabilir. Agresif oynamak istiyoruz. Gelecek hafta herhangi bir oyuncumuz cezalı durumda değil. Bu da bizi mutlu ediyor. Ligdeki ilk hedefimiz 42 puan. Şu an 29 puanımız var. Birinci hedefimize ulaşmamız için de 13 puan daha toplamamız gerekiyor. Her maç çok zor geçiyor. Bizim de maçtan maça performansımızı artırarak devam etmemiz gerekiyor. Bu pozisyona gelmek çok zor oldu. Burada kalıcı olmak buraya gelmekten daha zor olacaktır." dedi.

        "BİZİM İÇİN KUPA DA ÖNEMLİ"

        Sözlerine devam eden Alman teknik adam, "Bizim için sadece lig değil kupa da önemli. Oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ben kazanmayı seven bir insanım. Kaybetmeyi sevmiyorum. Antrenmanda oyuncularımın gösterecekleri performansa bağlı olarak belki oynamayan oyuncularımdan bazılarına şans verebilirim. Almanya ile Türkiye’deki kupa maçlarında fark var. Türkiye’de o hedefe ulaşabilmeniz için çok fazla maç kazanmanız gerekiyor” ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları