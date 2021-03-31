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Samsunspor, Tuzlaspor maçıyla yeniden yükselişe geçmek istiyor

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Tuzlaspor'a konuk olacak Yılport Samsunpor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam maçı kazanarak yeniden yükselişe geçmek istediklerini söyledi

Samsunspor, Tuzlaspor maçıyla yeniden yükselişe geçmek istiyor

Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda şansız sonuçlar aldıklarını belirtti.

Bundan sonraki karşılaşmalara galibiyet isteği ve coşkusu ile çıkacaklarına işaret eden Sağlam, ikinci sırada bulunduklarını anımsatarak, "Dolayısıyla şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum; son haftalarda alınan kötü sonuçlardan sonra futbolcularım yapılan hakaretlerin ve söylemlerin hiçbirini hak etmiyor. İnşallah bu takımı 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyacak o çocuklar da bunlar. Allah'ın izniyle oyuncularımıza sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum. İnşallah bu işi sonuna kadar getirecekler ve bu takımı şampiyon yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Sağlam, lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli maç arasında hem zihinsel anlamda oyuncularımızın moral bozukluğunu üzerlerinden atmak için fırsatımız oldu hem de fiziksel açıdan takımımızı çok daha iyi seviyeye getirdik. Sakatlıkları olan oyuncularımız vardı. Onlarla ilgili de güzel gelişmeler oldu. Brice Dja Djedje takımla antrenmanlara katıldı. Kevin Boli birkaç gündür takımla antrenmanlara katılıyor. Gökhan Karadeniz'in ufak bir sakatlığı vardı, o da bugün takımla beraber sahada. Moralimiz ve motivasyonumuz gayet üst seviyede. Dolayısıyla kentin dinamiklerinin bize tam anlamıyla destek vermesi halinde bu şehirdeki gücü sinerjiye dönüştürüp bundan sonraki 7 maçımızı kazanacağımızı düşünüyorum."

GENEL MENAJER MUSTAFA AZTOPAL: ''BU TAKIM SÜPER LİG'E ÇIKMAK IÇIN HER ŞEYİ YAPACAK''

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal da son haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen ikinci sıradaki yerlerini koruduklarını, Süper Lig'e çıkmak için bundan sonraki tüm müsabakalar önem taşıdığını anlattı.

Sahada ter akıtan tüm oyuncuların üzerinde ciddi manada baskı bulunduğunun altını çizen Aztopal, şöyle devam etti:

"Üzerlerinde bir sorumluluk var. Elbette bu sorumluluğu taşıyan ve hepsi tecrübeli insanlar. Hepsi şampiyonluk yaşamış futbolcular. Elbette bu forma ağır forma, elbette bu baskıyı hissedecekler. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Hatalar yapıyoruz ama bundan sonraki süreçte bu hataları en aza indirip en başarılı sonuçları almak, yine hep birlikte dayanışmayla mümkün olacaktır. Bizim de bundan en ufak bir şüphemiz yok. Dolayısıyla bu takım çok önemli kenetlenme içinde. Bu takım Süper Lig'e çıkmak için her şeyi yapacak."

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