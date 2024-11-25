Samsunspor’a milli ara yaramadı

Samsunspor milli ara nedeniyle ertelenen maçlardan sonra oynadığı son 3 Süper Lig maçında 7 puan kaybederek sadece 2 puan aldı.

Bu maçlar sırasıyla 14 Eylül 'de Konyaspor'a evinde 1-0, 20 Ekim'de Fenerbahçe ile 2-2, 24 Kasım'da Alanyaspor ile 1-1 sonuçlandı. Puan kayıplarına rağmen Süper Lig’de hala 3’ncü sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 14’ncü haftada kendi sahasında oynayacağı Bodrumspor müsabakasından galip ayrılarak iyi gidişatını devam ettirmek istiyor.