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        Samsunspor’dan 'CAS' açıklaması

        Samsunspor'dan transfer yasağı ile ilgili yapılan açıklamada, "Aralık 2023 sonuna kadar alınacak kararın lehimize sonuçlanacağı yönündeki inancımız tamdır" denildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 18:31 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:31
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        Samsunspor'dan 'CAS' açıklaması
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        FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı ile cezalandırılan Samsunspor’da konuyla ilgili açıklama geldi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Samsunspor camiası, değerli Samsunspor taraftarları ve Türk futbol kamuoyunun dikkatine; FIFA tarafından kulübümüze gönderilen FIFA kararına karşı bu açıklamayı yapmamız zaruri olmuştur. Eski Futbolcumuz Arvydas Novikovas ve Avukatı ile FIFA kararı öncesinde karşılıklı anlaşma sağlanmış, ilgili anlaşmaya ilişkin olarak FIFA’nın bilgilendirilmesi noktasında karşı tarafça bir eksiklik meydana gelmişti. Bu nedenle, karşılıklı anlaşmamıza ve karşı tarafa ödemenin tamamının taahhüt süresi içerisinde ödememize rağmen; FIFA aleyhimize karar vermiş ve başvurumuzu kötü bir niyetle reddederek kulübümüze iki dönem transfer yasağı uygulamıştı. Söz konusu transfer yasağı 2023-2024 futbol sezonu kış ve 2024-2025 futbol sezonu yaz transfer dönemlerini kapsamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

        “İlgili yanlış kararın düzeltilmesine ilişkin olarak; CAS nezdinde hukuki girişimlerimiz Ağustos ayı başında başlatılmış olup, İsviçre’deki FIFA ve CAS avukatlarımız nezdinde ilgili transfer yasağının kaldırılması için tüm hukuki çalışmalar özenle yapılmaktadır. Benzer haksız cezaların CAS tarafından kaldırıldığına yönelik birçok emsal karar hukukçularımız tarafından değerlendirilmekte ve kulüplerin lehine sonuçlandığı görülmektedir. Aralık 2023 sonuna kadar alınacak kararın lehimize sonuçlanacağı yönündeki inancımız tamdır. Kulübümüz tüm bu süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.”

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