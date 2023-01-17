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Samsunspor’dan “Taraftar Çay”

Samsunspor Kulübü Derneği’ne maddi kazanç sağlayacak ‘Taraftar Çay’, raflardaki yerini alacak.

Samsunspor’dan “Taraftar Çay”
İHA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da kulübün derneğine ek gelir getirecek Taraftar Çay projesinin lansmanı Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleşti. Lansmanda yarından itibaren ulusal ve yerel marketlerde yerini alacak 1 kiloluk Taraftar Çay’lar tanıtıldı. “Bir yudum çayda biz de varız” mottosuyla satışa sunulacak 1 kiloluk çaylara taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Çayların derneğe ve kulübe katkı sağlayacağının altını çizen Samsunspor Kulübü Derneği Başkanvekili Savaş Boyar, “Samsunsporluluk ruhuna yakışır bir şekilde diğer illerdeki takımlarda örneği olduğu şekilde çay firması ile bir sponsorluk anlaşması yapıp, ‘Taraftar Çay’ ürününü piyasaya sürüyoruz. Bu yıl Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında şehrimizin markaları futbol ve basketbol takımlarımıza şampiyonluklar çok yakışacak ve gerçekleşecek. Samsunspor Kulübü Derneği olarak imzaladığımız bu proje derneğimize madden ve manen katkı sağlayacak. Madden katkı bir gelir olacak, manen katkı da takımımızın güzide renkleriyle piyasada bir çay satışı gerçekleşmiş olacak. Bu kampanyanın ileriki yıllarda da sürmesini diliyoruz. Samsunsporlu olarak ilk defa böyle bir organizasyonla çayımızın hanelere girmesi bizleri mutlu ediyor. Taraftarlarımızı çayımızı almaya davet ediyorum” dedi.

Lansmanda ayrıca sponsorluk anlaşması yapılan çay firması sahibi Ethem Karadağ, dernek yönetim kurulu üyeleri Arzu Uslu, Onur Bıyıklı, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan da anlaşmanın herkese hayırlı olmasını diledi. Tanıtım toplantısında Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel ile basketbol takımının oyuncuları ve kulüpten bazı isimler hazır bulundu.

Proje kapsamında ilk etapta 50 ton Taraftar Çay’ın satışa sunulacağı, ilerleyen aşamalarda Samsunspor Taraftar Çayı'nın diğer illerde de satışa sunulabileceği ifade edildi.

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