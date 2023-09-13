Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor’un golcüsü Dimata: “Hedefim Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak” - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor’un golcüsü Dimata: “Hedefim Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak”

        Samsunspor'un Demokratik Kongo asıllı Belçikalı golcüsü Nany Landry Dimata, hedefinin Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dimata hedefini açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı çalışma ile sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekibin Espanyol’dan transfer ettiği golcü futbolcu Landry Dimata, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        “Hedefim Avrupa’nın en iyi forvetlerinden biri olmak”

        Edin Dzeko, Mauro Icardi, Vincent Aboubakar ve Paul Onuachu gibi forvetlerle rekabete girebileceğinin hatırlatılması üzerine Nany Landry Dimata, "Ben kimseyle rekabet etmiyorum. Bu benim hayata bakış açım; kendimle rekabet edip, daha iyisini yapmaya çalışmak. Hedefim de her geçen gün daha iyisini yaparak Avrupa’nın en iyi forvetlerinden bir tanesi olmak" dedi.

        “Galatasaray maço zor olacak, bu tür maçlarda hayatımı ortaya koyabilirim”

        Hafta sonu oynayacakları Galatasaray müsabakasıyla ilgili de Dimata, “Öncelikle çok zor bir maç olacak. Tabii ki de oraya puan ya da puanları almaya gidiyoruz. Bu tür maçlar beni çok mutlu ediyor. Gerekirse bu tür maçlarda da hayatımı ortaya koyabilirim. Süper Lig’de 11 seneden sonra ilk yılımız olacak. Ligde bizden zorlu rakiplere de zayıf rakiplere karşı da mücadele edeceğiz. Bizden zayıf olan takımlara karşı mütevazi olup herkese saygı göstereceğiz. Bizden daha güçlü olan takımlara karşı ise performansımızı yüzde 100 göstermemiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Kendimizi çok iyi bilmemiz ve her geçen gün daha iyi oynamamız gerekli” diye konuştu.

        Samsun ve Samsunspor hakkındaki görüşlerini de aktaran 26 yaşındaki futbolcu, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. İyi ilişkiler kuruyoruz. Takım olarak daha iyisini yapmak için buradayız. İnşallah da bu şekilde devam edeceğiz. Barcelona şehrinden geldim. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Samsun da çok güzel bir şehir. Buradaki insanlar da çok sıcakkanlılar. Bana da çok iyi davranıyorlar. Taraftarlarımız da gerek burada gerek oynadığımız hazırlık maçlarında bize yardımcı oluyorlar. Onları yanımızda görmek bizim için çok çok önemli” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek