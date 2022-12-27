Samsunspor’un ilk yarıdaki kabusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Yılport Samsunspor Samsunspor’un ilk yarıdaki kabusu
ABONE OL

Samsunspor’un ilk yarıdaki kabusu: Penaltılar

Spor Toto 1. Lig’in ilk devresinde 3 maçta penaltı kazanan Samsunspor, bunların hiçbirini gole çeviremedi. Samsunspor’a karşı penaltı kazanan 5 farklı takım ise penaltıların tamamından skor üretti.

Samsunspor’un ilk yarıdaki kabusu
İHA

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısını 18 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile lider Eyüpspor’un 6 puan gerisinde averajla 2. sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, ilk devrede rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Karadeniz temsilcisi, ilk devreyi zirvede bitirme şansını ise penaltılar ile kaçırdı. 3 farklı maçta kazandığı penaltıların hiçbirini gole çeviremeyen Samsunspor, 5 farklı rakibinin kazandığı tüm penaltılardan ise gol yedi.

PENALTILAR KABUSA DÖNÜŞTÜ

Ligin 3. haftasında Erzurumspor FK maçında penaltıdan gol yiyen Samsunspor, maç 2-2 giderken son saniyede Hasan Kılıç’ın kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Aynı maçta Olanare, 52. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 4. haftada 1-0 kaybedilen Manisa FK maçında Fernando Boldrin maç golsüz eşitlikle sürerken 44. dakikada penaltıyı gole çeviremedi. 7. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılarda Dougas Tanque, 60. dakikadaki penaltı atışından yararlanamadı. Ligin 9. haftasında Altınordu deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, 60. dakikada Ahmet İlhan Özek’in penaltı golüne engel olamadı. 10. haftada sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, ilk yarının son dakikasında Bolusporlu Gökhan Karadeniz, penaltı vuruşu ile Samsun ağlarını sarstı. 14. haftada konuk olduğu Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Samsun ekibi, 1-0 öndeyken, 54. dakikada Olawoyin, penaltı golüyle Keçiören adında skor üreten isim olmuştu. 16. haftada ise evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27. dakikada Cengizhan Aygün’ün penaltı golüne engel olamadı.

EN GOLCÜ İSİM LAURA

Samsunspor'da 11 farklı isim gol atma başarısı gösterdi. Attığı 10 golün 9’unu ligde bulan Laura, bu alanda gol krallığı yarışında da zirveyi zorladı. Karadeniz temsilcisinde ayrıca Douglas Tanque ile Ahmet Sağat da 7’şer golle takımlarına katkı sağladılar. Ali Ülgen 3, Kadeem Harris 2 gol kaydederken, Moryke Fofana, Cihan Kahraman, Polat Yaldır, Ali Kaan Güneren, Alim Öztürk ve Muhammet Ali Özbaskıcı ise 1’er gol attı.

Kaleci Jakup Szumski ve sağ bek Zeki Yavru, tüm lig maçlarında 90 dakika görev aldı. Karadeniz temsilcisinde ayrıca kupada ve ligde toplam 31 oyuncu forma şansı buldu. Bu futbolculardan Hasan Kılıç, transfer oldu. Fernando Boldrin’in sözleşmesi feshedildi. Aryvdas Novikovas kadro dışı bırakıldı. Berk Taşkın, Muhammet Ali Özbaskıcı ve Mücahit Albayrak uzun süreli sakatlık yaşadılar ve takıma dönüş süreleri belli değil.

En çok maçta forma giyen oyuncu da Gaetan Laura oldu. Laura; 17 lig ve 3 kupa maçı olmak üzere toplam 20 mücadelede bin 316 dakika süre aldı. Zeki Yavru ve kaleci Jakup Szumski ise ligdeki 18 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak, en fazla süre alan futbolcular olarak dikkat çektiler.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Operasyonun adı: Fransa!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
FUTBOL Şampiyonluk oranları değişti!
Messi'nin Cristiano Ronaldo sözleri gündeme oturdu
FUTBOL Messi'nin sözleri gündeme oturdu
Bugün kimin maçı var 27 Aralık Salı? Bugün hangi maçlar var? İşte günün Süper Lig maç programı...
FUTBOL Bugün hangi maçlar var 27 Aralık Salı?
Galatasaray'da sol bek krizi! Kazımcan, Emre Taşdemir ve Van Aanholt... - Galatasaray haberleri
FUTBOL Sol bek revire döndü
ALtınordu 8 hafta sonra puan aldı
FUTBOL Altınordu 8 hafta sonra puan aldı
Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşkı belli oldu - Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandı - GS haberleri
FUTBOL Yeni aşkı belli oldu
Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Jesus kararını verdi
Rekor transfer resmen açıklandı... PSV, Cody Gakpo için Liverpool ile anlaştı! - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Rekor transfer resmen açıklandı!
Burak Yılmaz soruları yanıtladı: "Türkiye'den küfürlü mesajlar aldım!"
FUTBOL "Çok sayıda küfürlü mesaj aldım!"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.