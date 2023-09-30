Samsunspor’un kalesine gelen 23 şutun 13’ü gol oldu Trendyol Süper Lig'in son sırasında bulunan Samsunspor'da bu sezon kalesine gelen 23 isabetli şutun 13'ü golle sonuçlandı

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Samsunspor, topladığı 1 puanla 20. sırada yer alıyor. 6 müsabakada rakip filelere 5 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kendi kalesinde ise 13 gol gördü.

Kırmızı-beyazlıların kalesine gelen isabetli şutların yüzde 56,5’i golle sonuçlandı. 5 maçta kaleyi koruyan Okan Kocuk, kalesine gelen 20 isabetli şutun sadece 9’unu kurtarabilirken, 11 şut ise gol oldu. 1 maçta kaleyi koruyan Jakup Szumski ise kalesine gelen 3 isabetli şuttan 2’sinde gol yedi. Samsunspor ilk hafta karşılaştığı Sivasspor maçında kalesinde 2 isabetli şut görürken, mücadele 1-1 sona erdi. Fenerbahçe maçında kalesinde 6 isabetli şut gören Samsunspor bu maçtan ise 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Kayserispor maçında kaleye bulan 4 şutun 2’si golle sonuçlanırken, Galatasaray maçında da sarı-kırmızıların Samsunspor kalesine gönderdiği 5 şutun 4’ü golle sonuçlandı. Sonraki hafta Antalyaspor, Samsunspor kalesine 3 isabetli şut gönderirken, bunların da 2’si golle sonuçlandı. Son olarak Gaziantep FK, Samsunspor kalesine 3 isabetli şut çekerken, bunların da 2 tanesi golle sonuçlandı. Toplamda ligin ilk 6 maçında Samsunspor kalesine gelen 23 isabetli şutun 13’ü golle sonuçlandı. Bu gollerin büyük çoğunluğunda ise kaleyi tutan ilk şutlar golle sonuçlandı. Karadeniz temsilcisi, eksi 8 averajla ligde son sırada yer aldı.