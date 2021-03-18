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Samudio, Rize'de çok mutlu

Çaykur Rizespor'da 127 kez forma giyerek kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla forma giyen yabancı oyuncu olan Paraguaylı Brain Samudio, herkesin kendisine ailenin bir ferdi gibi davrandığını söyledi

Samudio, Rize'de çok mutlu

Samudio, 2017-2018 sezonunda transfer olduğu Karadeniz temsilcisinde ilk sezonda 34 resmi maçta, 2018-2019 sezonunda 32, 2019-2020 sezonunda 34 maçta görev alırken 2020-2021 yılında ise 27 resmi maçta sahada görev alarak toplamda 127 karşılaşmada takımına katkı verdi.

Samudio, Süper Lig'de 85, TFF 1. Lig'de 33 ve Türkiye Kupası'nda da 9 karşılaşmada mavili-yeşilli formayı giydi.

Paraguaylı oyuncu, bu alanda 121 maçta forma giyen Kolombiyalı Gustavo Andres Victoria Rave'yi, geride bıraktı.

Samudio, aynı zamanda kulüp tarihinin resmi maçlarda 58 golle en fazla gol atan yabancı oyuncusu Leonard Kweuke'nin ardından toplamda attığı 34 golle de en golcü ikinci yabancı unvanını da elinde bulunduruyor.

"RİZESPOR BENI HEP MUTLU EDEN BİR KULÜP"

Samudio, AA muhabirine Türkiye'ye geliş hikayesini ve yaşadığı günleri anlattı.

Türkiye'ye gelirken macerasının ne kadar süreceğini tahmin edemediğini ifade eden Paraguaylı golcü, "Şehir hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bu düşüncelerle geldiğim Rize'de rekor kırdım. Benim için çok duygusal, anlamlı ve mutlu olduğum anlar. Gerçekten çok mutluyum ve bende rekor kırdığımı şimdi öğreniyorum. İlk geldiğim andan itibaren düşününce burada çok güzel şeyler yaşadım." dedi.

Türkiye'nin ve Rize'nin kendisi için çok farklı bir yerde olduğunu aktaran Samudio, "İlk geldiğim günden itibaren buradaki bütün insanlar, markette, kafede bana gerçekten ailelerinin bir üyesiymişim gibi davrandılar. Bu benim için çok önemliydi. Burada dört yıllık süreci geçirmemi sağlayan şeydi. Birçok maçta oynamamı, motivasyonumu artıran, motivasyonumun devam etmesini sağlayan şeydi. Burada kendimi doğduğum büyüdüğüm şehirdeki gibi hissediyorum. Çünkü, insanlar bana öyle davranıyor. Kulüpte de bütün çalışanların, takım arkadaşlarımın olumlu düşünceleri beni buraya kadar getirdi." diye konuştu.

Önlerinde iki aylık bir lig yarışı daha olduğunu kaydeden Samudio, "Şimdi bu süreçte takımı bulunduğu konumdan daha iyi bir yere getirmemiz gerekiyor. Ben de tamamen buna odaklandım. Rizespor beni hep mutlu eden bir kulüp, Rize de hep mutlu eden bir şehir oldu." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN GÖNÜLLÜ ELÇİSİ

Paraguay'da Türkiye ile ilgili bir dizinin yayımlandığını anlatan Samudio, "Dizide çok çay içiliyor. Paraguay'daki arkadaşlarım arayarak bana ne içtiklerini soruyorlar. Bende çayı anlatıp, bulunduğum şehrin çayın anavatanı, üretildiği, Türkiye'ye dağıldığı yer olduğunu söylüyorum. Onlarında çok ilgisini çekti çay." şeklinde konuştu.

Görüştüğü insanlara Türkiye'nin ve Rize'nin güzelliklerini gönüllü elçi gibi anlattığını kaydeden Samudio, Türkiye'deki ilginin ve futbol sevgisinin çok daha farklı olduğunu sözlerine ekledi.

Kweuke'nin ardından takımın tarihinde en fazla gol atan ikinci yabancı olmasının da ayrı bir keyif olduğuna değinen Samudio, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kweuke ile bir sezon oynama şansım oldu. Büyük bir oyuncu ve karakterin arkasında ikinci olmak da benim için büyük bir gurur. Kendisi ile geçirdiğim bir sezon boyunca çok güzel anılar bıraktı bende. O forvet oyuncusu olduğu için daha fazla gol attı. Benim pozisyonlarım kanat forvet olarak değişiyor. Bakalım sezon sonuna kadar daha ne kadar gol atabileceğim."

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