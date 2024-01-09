Haberler Dünyadan Samuel Theis'e cinsel saldırı suçlaması - Magazin haberleri

Samuel Theis'e cinsel saldırı suçlaması Samuel Theis, yeni filmi 'Je le jure'daki set ekibi üyesi tarafından cinsel saldırıyla suçlandı. Oyuncunun avukatı ise bugüne kadar Theis hakkında başka herhangi bir suçlama olmadığını ifade etti Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 13:54 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:54 facebook

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'Je le jure' adlı filmin set ekibinden bir kişi Fransız aktör ve yönetmen Samuel Theis'i geçen yaz bir partide, rıza gösteremeyecek kadar sarhoş olduğu bir anda kendisine tecavüz etmekle suçladı. İddia edilen olay Fransa'nın Metz kentinde yapım için kiralanan bir dairede gerçekleşti.

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"İLİŞKİ RIZAYA DAYALI"



Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan 'Bir Düşüşün Anatomisi'nde Sandra Hüller'in oynadığı karakterin eşini canlandıran Theis, yaptığı açıklamada ilişkinin rızaya dayalı olduğunu açıkladı. Oyuncunun avukatı, bugüne kadar Samuel Theis hakkında başka herhangi bir suçlama olmadığını ekledi.