Samuraisignals 1. Blockchain etkinliğini düzenliyor

Etkinliğe onur konuğu olarak Matrix AI Network üst düzey yetkililerinin davet edilmesi, Blockchain 3.0 (yeni nesil blockchain) teknolojisi ve yapay zeka teknolojisiyle entegre edilmesi ile uluslararası devlet destekli projelerle anlaşmaya varmış olması olarak açıklanabilir. Teknolojisi, birçok blockchain teknolojileri meraklılarını ve kripto para yatırımcılarının şimdiden dikkatini çekmiş durumdadır. Birinci ağızdan proje detaylarını, gelecek planlarını dinleme ve birebir kontak kurma fırsatını kaçırmak istenmeyeceği değerlendirilmektedir.



Düzenlenecek Blockchain şöleninde, ülkemizde bu alanda önde gelen isimleri Devrim Danyal, Sima Bektaş, Sedat Büyük ve Erol Karaköse konuşmacı olarak katılacaklardır. Katılımcılara blockchain teknolojilerinin geleceğine ve sektöre dair en doğru bilgiler aktarılacaktır.



Gerek girişimciler, yatırımcılar, kripto para madencileri ve gerekse blockchain teknolojileri meraklıları, yazılımcıları ile proje sahipleri için, profesyonelce organize edilmiş bu Blockchain şölenine katılımın fevkalade faydalı olacağını duyurmaktan onur duyarız.

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