San Jose - Aurora maç önü

Bolivya Premier Lig Clausura maçında San Jose ile Aurora, 02 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:30. Ev sahibi San Jose, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Aurora, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 479 kodlu maçı oynayanlar; San Jose galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Aurora galibiyet oranı 0.00.

San Jose önceki hafta Universitario Sucre mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Aurora, Nacional Potosi karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

San Jose, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Aurora, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Aurora 0 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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