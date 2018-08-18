San Jose Earthquakes - Toronto FC maçı istatistikleri

ABD MLS maçında San Jose Earthquakes ile Toronto FC, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 05:00. 16 puanlı San Jose Earthquakes 23. sırada bulunuyor, Toronto FC 23 puana sahip ve 20. sırada. Ev sahibi San Jose Earthquakes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Toronto FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 479 kodlu maçı oynayanlar; San Jose Earthquakes galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Toronto FC galibiyet oranı 2.50. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

San Jose Earthquakes son hafta oynanan Kansas City Wizards maçında 2-0 yenildi.

Toronto FC ise Chicago Fire maçında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan San Jose Earthquakes, 15 gol attı ve 20 gol yedi.

Toronto FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Toronto FC, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.

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