San Jose Earthquakes - Vancouver Whitecaps karşılaşma önü

ABD MLS maçında San Jose Earthquakes ile Vancouver Whitecaps, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:00. 17 puanlı San Jose Earthquakes 23. sırada bulunuyor, Vancouver Whitecaps 34 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi San Jose Earthquakes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Vancouver Whitecaps, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 488 kodlu maçta; İddaa oynayanlar San Jose Earthquakes kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Vancouver Whitecaps sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

San Jose Earthquakes önceki hafta Minnesota Stars mücadelesinde 3-2 kazandı.

Vancouver Whitecaps ise Portland Timbers karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan San Jose Earthquakes, 16 gol attı ve 21 gol yedi.

Vancouver Whitecaps ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vancouver Whitecaps, 15 gol atarken 30 gol yedi.

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