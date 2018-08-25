San Jose - Sports Boys Warnes düellosu

San Jose ve Sports Boys Warnes, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:15. Maç öncesi San Jose 9 puanla 9. sırada, Sports Boys Warnes 12 puanla 3. sırada bulunuyor. San Jose son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sports Boys Warnes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 464 kodlu maçı oynayanlar; San Jose galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 5.00, Sports Boys Warnes galibiyet oranı 7.00.

San Jose önceki hafta Universitario Sucre mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Sports Boys Warnes ise Royal Pari maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan San Jose, 9 gol attı ve 4 gol yedi.

Sports Boys Warnes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sports Boys Warnes, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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