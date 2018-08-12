San Jose - Universitario Sucre sahaya çıkıyor

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. San Jose, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Universitario Sucre takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:15. 6 puanlı San Jose 8. sırada bulunuyor, Universitario Sucre 2 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi San Jose, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Universitario Sucre, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 775. İddaa'da San Jose kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Universitario Sucre kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

San Jose önceki hafta Universitario Sucre mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Universitario Sucre ise San Jose maçında 0-0 berabere kaldı.

San Jose, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. San Jose, kendi sahasında 6 gol attı, 4 gol yedi.

Universitario Sucre, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Universitario Sucre, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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