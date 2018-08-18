San Lorenzo - Lanus sahaya çıkıyor

Arjantin Premier Lig maçında San Lorenzo ile Lanus, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:45. Maç öncesi San Lorenzo 1 puanla 11. sırada, Lanus 1 puanla 9. sırada bulunuyor. San Lorenzo son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lanus, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 696 kodlu maçta; İddaa oynayanlar San Lorenzo kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Lanus sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

San Lorenzo önceki hafta Lanus mücadelesinde 2-0 yenildi.

Lanus ise San Lorenzo karşılaşmasında 2-0 kazandı.

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