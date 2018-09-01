San Lorenzo - River Plate sahaya çıkıyor

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. San Lorenzo, 02 Eylül 2018 Pazar günü River Plate takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. 3 puanlı San Lorenzo 14. sırada bulunuyor, River Plate 3 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi San Lorenzo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. River Plate, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 560 kodlu maçı oynayanlar; San Lorenzo galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, River Plate galibiyet oranı 1.90. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

San Lorenzo önceki hafta Talleres Cordoba mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

River Plate, Colon karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

San Lorenzo, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

River Plate, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. River Plate, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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